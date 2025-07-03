Правительство Германии направило в Вашингтон запрос на приобретение двух дополнительных систем ПВО Patriot и ракет к ним. По данным источников немецкой газеты Bild, Берлин готов финансировать сделку из своего бюджета, чтобы передать ЗРК Украине в обход американской паузы в поставках. Однако в Берлине опасаются, что США могут отклонить заявку.

Американские поставки вооружений Киеву были частично приостановлены, как сообщается, из-за процедуры пересмотра собственных запасов. По информации Politico и NBC, решение принято Пентагоном, который проверяет распределение оружия между странами-получателями. Госдеп настаивает, что речь идет лишь об ограничениях «в одном аспекте». Однако украинские чиновники в беседе с The Economist утверждают, что поставки прекращены полностью и расцениваются как инструмент давления.

В контексте ситуации председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что США подали сигнал: теперь Европе следует активизировать поддержку Киева. Одновременно пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение США буквально следующим образом: «Чем меньше оружия поступает Украине, тем ближе завершение специальной военной операции».

На сегодняшний день Германия уже поставила Украине четыре системы Patriot и, по данным Bild, стремится увеличить их число до шести.