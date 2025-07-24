Евросоюз призвал Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы ускорить прогресс мирных переговоров. «Мы ожидаем, что Китай убедит Россию серьезно подойти к переговорам», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите в Пекине 24 июля. По ее словам, Пекин, как постоянный член Совбеза ООН, обязан содействовать прекращению российско-украинской войны.

Президент Евросовета Антониу Кошта добавил, что ЕС просит Китай контролировать экспорт в Россию, чтобы исключить поставки товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

Другой ключевой темой стали торговые отношения между ЕС и Китаем. Фон дер Ляйен заявила, что «европейская открытость не находит ответа» и предупредила о возможном сокращении доступа китайских товаров на рынок ЕС. Она обратила внимание на рекордный торговый дефицит в 305,8 млрд евро и потребовала реальных шагов от Пекина.

Проблемой, по словам фон дер Ляйен, остается перепроизводство в Китае и субсидируемый экспорт, который подрывает конкуренцию. ЕС ожидает устранения этих дисбалансов, иначе «не сможет сохранить нынешний уровень открытости».

Китайский премьер Ли Цян в ответ заявил, что Пекин готов к переговорам и стремится к «честной и недискриминационной» торговле. Он подчеркнул готовность расширять сотрудничество в области инвестиций и зеленых технологий.

Фон дер Ляйен также подтвердила, что ЕС и США ведут интенсивные переговоры, чтобы избежать 30-процентных тарифов на европейский экспорт в США. Соглашение с Вашингтоном она назвала приоритетной задачей.