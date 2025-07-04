ПОЛИТИКА
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У главы азербайджанской диаспоры Подмосковья аннулировали гражданство РФ
Мера совпала с массовыми задержаниями азербайджанцев и ухудшением отношений между Москвой и Баку
У главы азербайджанской диаспоры Подмосковья аннулировали гражданство РФ
/ Public domain
4 июля 2025 г.

Российские власти лишили гражданства Эльшана Ибрагимова — главу азербайджанской национально-культурной автономии Московской области. Об этом он сообщил изданию Oxu.az, отметив, что вскоре вернется в Азербайджан и выступит с заявлением. По информации источников РБК, решение было принято 18 июня на основании «действий, создающих угрозу национальной безопасности России». Его российский паспорт аннулирован, а имя удалено с сайта Общественной палаты региона.

Ибрагимов проживал в Подмосковье с 1997 года и с 2018-го возглавлял азербайджанскую общину. Он был доверенным лицом губернатора Андрея Воробьева на выборах и активно выступал за развитие диаспоры. В интервью он подчеркивал проблемы безработицы и сокращения малого бизнеса в регионе, в том числе среди азербайджанцев.

Решение о лишении гражданства совпало с чередой задержаний выходцев из Азербайджана в России, а отношения между Москвой и Баку обострились после того, как в Екатеринбурге российские силовики задержали десятки азербайджанцев, двое из которых скончались в ходе рейда. В ответ власти Азербайджана начали аресты граждан России, включая сотрудников «Sputnik Азербайджан». Обе стороны обменялись нотами протеста, и ситуация переросла в открытый дипломатический конфликт.

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