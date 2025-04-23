ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Зачем Уиткофф снова едет к Путину?
Спецпосланник Трампа на этой неделе посетит Москву, чтобы согласовать переговоры о мире
Зачем Уиткофф снова едет к Путину?
Спецпосланник США Стив Уиткофф снова едет в Россию / Reuters
23 апреля 2025 г.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на этой неделе вновь отправится в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщили в Белом доме, целью визита остаются переговоры о возможном завершении войны в Украине. Это уже четвертая встреча Уиткоффа с российским президентом, уточняет Reuters.

Визит пройдет на фоне сообщений Financial Times (FT) о том, что Путин якобы предложил Трампу остановить боевые действия вдоль текущей линии фронта в обмен на признание США российского суверенитета над Крымом. 

Однако украинский президент Владимир Зеленский заявил, что подобных предложений ему не поступало и он исключает возможность признания Крыма российской территорией.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, 22 апреля Трамп провел совещание с Уиткоффом и подтвердил, что «переговоры продолжаются», а сам спецпосланник вскоре прибудет в Россию. 

Трамп, как подчеркнула Ливитт, «хочет мира и положить конец этой войне». По ее словам, глава Белого дома разочарован действиями обеих сторон конфликта.

О визите Уиткоффа в Москву сообщил также советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков. Переговоры проходят на фоне готовящейся конференции в Лондоне — 23 апреля дипломаты США, Великобритании, Франции, Германии и Украины обсудят возможное прекращение огня.

Со стороны США на лондонской встрече будет присутствовать другой спецпосланник Трампа Кит Келлог. Изначально в британскую столицу должен был отправиться госсекретарь США Марко Рубио, но в последний момент он отменил свой визит без объяснения причин.

В качестве жеста доброй воли Кремль объявил временное перемирие на пасхальные выходные. Однако отказался продлевать его дальше.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил в парламенте, что российские атаки на время перемирия не прекращались. 

«Путин говорит о мире, но продолжает играть на время», — подчеркнул министр.

Впрочем, российская сторона отвергает эти обвинения. Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Киев в срыве перемирия. Она заявила, что украинские войска якобы запустили HIMARS по российским позициям, несмотря на пасхальную паузу в боевых действиях.


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us