Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на этой неделе вновь отправится в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщили в Белом доме, целью визита остаются переговоры о возможном завершении войны в Украине. Это уже четвертая встреча Уиткоффа с российским президентом, уточняет Reuters.

Визит пройдет на фоне сообщений Financial Times (FT) о том, что Путин якобы предложил Трампу остановить боевые действия вдоль текущей линии фронта в обмен на признание США российского суверенитета над Крымом.

Однако украинский президент Владимир Зеленский заявил, что подобных предложений ему не поступало и он исключает возможность признания Крыма российской территорией.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, 22 апреля Трамп провел совещание с Уиткоффом и подтвердил, что «переговоры продолжаются», а сам спецпосланник вскоре прибудет в Россию.

Трамп, как подчеркнула Ливитт, «хочет мира и положить конец этой войне». По ее словам, глава Белого дома разочарован действиями обеих сторон конфликта.

О визите Уиткоффа в Москву сообщил также советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков. Переговоры проходят на фоне готовящейся конференции в Лондоне — 23 апреля дипломаты США, Великобритании, Франции, Германии и Украины обсудят возможное прекращение огня.

Со стороны США на лондонской встрече будет присутствовать другой спецпосланник Трампа Кит Келлог. Изначально в британскую столицу должен был отправиться госсекретарь США Марко Рубио, но в последний момент он отменил свой визит без объяснения причин.

В качестве жеста доброй воли Кремль объявил временное перемирие на пасхальные выходные. Однако отказался продлевать его дальше.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил в парламенте, что российские атаки на время перемирия не прекращались.

«Путин говорит о мире, но продолжает играть на время», — подчеркнул министр.

Впрочем, российская сторона отвергает эти обвинения. Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Киев в срыве перемирия. Она заявила, что украинские войска якобы запустили HIMARS по российским позициям, несмотря на пасхальную паузу в боевых действиях.



