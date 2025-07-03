Заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков погиб в ночь со 2 на 3 июля в результате ракетного удара ВСУ по командному пункту в Курской области. Он стал одним из самых высокопоставленных российских военачальников, убитых украинскими силами с начала полномасштабной войны в 2022 году.

Гудков ранее командовал 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота. Президент РФ Владимир Путин назначил его заместителем главнокомандующего ВМФ в марте этого года, согласно заявлению на сайте Кремля.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выразил соболезнования в связи с гибелью военного. «Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и сослуживцам Михаила Гудкова, Наримана Шихалиева и всех остальных бойцов, кто погиб в Курской области. [Гудков] погиб, выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами. Мы много общались с Михаилом Евгеньевичем», — написал Кожемяко в телеграм-канале.

Гудков получал награды за храбрость в военных действиях против Украины и обвинялся Киевом в военных преступлениях. Министерство обороны России и Украина пока не прокомментировали информацию о его гибели.