Китай обвинил западные колониальные державы в разжигании многолетнего территориального спора между Таиландом и Камбоджей, который на этой неделе перерос в масштабные столкновения. Министр иностранных дел Ван И заявил, что «корень проблемы — в наследии западного колониализма», и добавил, что Пекин готов сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта.

Стычки вспыхнули 25 июля сразу в 12 районах вдоль границы. В ход пошли артиллерия, авиация и тяжелые вооружения. Погибли не менее 15 человек, в том числе восьмилетний ребенок. По официальным данным, из приграничных регионов Таиланда эвакуированы 138 тыс. человек, Камбоджа сообщает об одной жертве и 1500 эвакуированных семьях.

Истоки конфликта — в разночтениях карт и текстов договоров, подписанных Францией и Сиамом в 1907 году. Международный суд дважды выносил решения в пользу Камбоджи, но Таиланд отказывается признавать его юрисдикцию. Последний эпизод стал самым кровопролитным за десятилетие, а временный премьер Таиланда предупредил о риске «полномасштабной войны».

Обострение сопровождается дипломатическим кризисом. Страны отозвали послов, взаимно обмениваются обвинениями. Ранее этим летом утечка телефонного разговора (предположительно, произошедшая по инициативе камбоджийской стороны) между лидерами двух стран спровоцировала скандал, приведший к отстранению тогдашней премьера Таиланда.

Несмотря на призывы США, Малайзии, Франции и ООН к немедленному прекращению огня, перестрелки продолжаются. Камбоджа запросила экстренное заседание Совбеза ООН, а Куала-Лумпур, председательствующий в АСЕАН, пытается запустить переговоры. Жители же приграничья пока лишь надеются на возможность вернуться домой.