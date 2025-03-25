Сирия решительно осудила продолжающиеся атаки Израиля на свою территорию. В заявлении МИД страны отмечается, что израильская армия нанесла артиллерийские и воздушные удары по жилым районам и сельскохозяйственным угодьям в деревне Коя к западу от города Дераа. По официальным данным, в результате атак погибли шесть мирных жителей. В Дамаске не исключают, что число жертв вырастет.

Сирийские власти считают, что удары по Кое стали частью более масштабной операции, охватывающей провинции Кунейтра и Дераа. В министерстве подчеркнули, что своими действиями Израиль нарушает суверенитет Сирии и нормы международного права. Власти призвали международное сообщество вмешаться и начать расследование происходящего.

Сирийцев призвали защищать свои земли и противостоять попыткам насильственного перемещения. В заявлении МИД говорится, что атаки не сломят волю народа, и сопротивление будет продолжаться.

Ранее израильская армия объявила об авиаударах по военным объектам в сирийской провинции Хомс, в том числе по авиабазам Тедмур и Т4. По данным местных источников, наступление израильских войск на деревню Коя уже вызвало перемещение мирных жителей.

22 марта ВВС Израиля атаковали военные объекты в районе Тедмура. 8 декабря израильские подразделения захватили буферную зону у Голанских высот, которую Израиль оккупирует с 1967 года. Армия расширила контроль за ее пределы и приблизилась на расстояние около 20 км к Дамаску.

Границы буферной и демилитаризованной зон были определены соглашением о разъединении сил между Израилем и Сирией в 1974 году. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил, что оккупация юга Сирии станет постоянной и потребовал демилитаризации региона, что в Дамаске расценивают как прямое нарушение суверенитета.