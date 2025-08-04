Президент России Владимир Путин провел второй за неделю телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, подтвердив факт беседы.

Подробности разговора не разглашаются: ни канцелярия израильского премьера, ни российская сторона не раскрыли деталей второго за последние семь дней контакта двух лидеров.

На фоне эскалации в регионе Москва усилила контакты с Израилем. На прошлой неделе Путин неожиданно позвонил Нетаньяху, предложив посредничество в урегулировании конфликтов вокруг Сирии и Ирана.