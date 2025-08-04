ПОЛИТИКА
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Путин звонит Нетаньяху все чаще
Главы России и Израиля вновь вышли на связь: это второй телефонный разговор за неделю
Путин звонит Нетаньяху все чаще
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху / Reuters
4 августа 2025 г.

Президент России Владимир Путин провел второй за неделю телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, подтвердив факт беседы.

Подробности разговора не разглашаются: ни канцелярия израильского премьера, ни российская сторона не раскрыли деталей второго за последние семь дней контакта двух лидеров.

На фоне эскалации в регионе Москва усилила контакты с Израилем. На прошлой неделе Путин неожиданно позвонил Нетаньяху, предложив посредничество в урегулировании конфликтов вокруг Сирии и Ирана.

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Россия настаивает на уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии , а также на возобновлении переговоров по иранской ядерной программе, несмотря на военный конфликт в Украине.

«Мы готовы содействовать поиску решений по ядерной программе Ирана», — заявил Владимир Путин в ходе беседы с Биньямином Нетаньяху.

Примечательно, что офис Нетаньяху весьма кратко прокомментировал разговор с Путиным на прошлой неделе, отметив лишь, что он касался ядерной программы Ирана. Однако сам факт звонка указывает: Тель-Авив готов слушать Путина — и, вероятно, нуждается в его помощи.

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