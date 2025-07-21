Министр обороны Великобритании Джон Хили 21 июля призовет союзников Украины к «50-дневному наступлению» по поставкам оружия, пишет британская Daily Telegraph.

По данным издания, министр проведет встречу Контактной группы по обороне Украины (UDCG) и заявит: Западу пора снова усилить военную помощь Киеву, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Газета уточняет: Хили поддержал предложение президента США Дональда Трампа, который ранее пообещал ввести «очень жесткие» тарифы против России, если Москва не согласится на прекращение огня до 2 сентября — через 50 дней после объявления Вашингтона о продаже новейшего вооружения странам НАТО для передачи Украине.

«США уже запустили обратный отсчет. Осталось 50 дней, чтобы Путин выбрал мир или столкнулся с разрушительными санкциями», — говорится в обращении Хили к союзникам, если верить газете.

«Мы, члены Контактной группы, должны усилить поддержку Украины и мобилизоваться на 50-дневный рывок — с оружием, боеприпасами и решимостью», — отмечает министр.

Это уже четвертая встреча UDCG под председательством Хили и третья — совместно с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Контактную группу ранее возглавляли США, но с приходом Трампа Вашингтон частично сократил участие в европейской безопасности.

Минобороны Британии сообщило, что за последние два месяца передало Украине вооружение на £150 млн — ракеты ПВО и артиллерийские снаряды. В этом году Лондон планирует потратить £700 млн на поддержку украинской армии, включая поставки дронов, ставших ключевым элементом в войне с Россией.

За полгода Великобритания уже отправила Киеву 50 тысяч беспилотников. Еще 20 тысяч готовит коалиция во главе с Британией и Латвией.

Кроме того, на встрече 21 июля Великобритания и Германия подпишут соглашение о закупке дополнительных ракет ПВО на сумму €170 млн из фондов Берлина.



