На саммите в Боготе группа стран заявила о решительных шагах против военных действий Израиля в Газе. Двенадцать государств пообещали прекратить поставки оружия Тель-Авиву и усилить давление за нарушения международного права.

Встреча завершилась в среду, 16 июля, и собрала около 30 государств, включая Турцию, Колумбию, ЮАР, Малайзию, Ирак, Кубу, Индонезию и другие. Но только 12 стран подписали итоговый документ с шестью конкретными мерами.

Организатор встречи — «Гаагская группа», созданная в январе. Ее цель — объединить государства Глобального Юга, чтобы остановить израильскую оккупацию Палестины. Группа названа в честь Международного уголовного суда в Гааге, который потребовал от Израиля прекратить оккупацию Палестины и вывести войска с Западного берега и Газы.

Исполнительный секретарь группы Варша Гандикута-Неллутла заявила: «Сегодня мы завершаем эпоху безнаказанности. Наступает время коллективных действий».

Страны, в частности, договорились:

— прекратить поставки оружия Израилю;

— запретить заход израильских судов или судов с оружием для Израиля в свои порты;

— отказаться от закупок у компаний, связанных с израильской оккупацией;

— поддержать принцип универсальной юрисдикции для преследования военных преступлений.

Также страны обсудили юридические шаги против компаний и чиновников, связанных с действиями Израиля в Газе. Палестинский представитель в ООН Рияд Мансур приветствовал инициативу и назвал ее «моральным прорывом».

Однако критики сомневаются в эффективности: страны-участницы не обладают влиянием, сравнимым с США — главным союзником Израиля. Сам Тель-Авив никак не отреагировал на инициативу.

Несмотря на скепсис, участники саммита выразили надежду, что к сентябрю, к открытию Генассамблеи ООН, к пакту присоединятся и другие государства.

Президент Колумбии Густаво Петро, который выступил главным инициатором конференции, подытожил: «Мы приехали в Боготу, чтобы сделать историю. И сделали».



