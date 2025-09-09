Президент США Дональд Трамп в выходные опубликовал в сети Truth Social обращение, в котором назвал прекращение огня в Газе необходимым и подчеркнул, что Израиль согласился на предложенные им условия.
«Теперь пришло время для ХАМАС принять эти условия. Это мое последнее предупреждение — другого не будет», — написал американский лидер, добавив, что движение должно понимать последствия отказа.
Высказывания Трампа вызвали вопросы о том, не предвосхищал ли президент в своем сообщении события, произошедшие позднее в Дохе.
Ранее израильская армия подтвердила нанесение удара по представителям ХАМАС в столице Катара. По данным источников движения, целью атаки был переговорный штаб, занимавшийся обсуждением последнего предложения о перемирии.
МИД Катара резко осудил действия Израиля, назвав их «грубым нарушением международного права и угрозой для безопасности граждан и жителей страны».
Белый дом пока воздерживается от официальных комментариев. Пресс-служба заявила, что «ситуация находится на контроле», подробные заявления ожидаются позже.