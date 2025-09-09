Президент США Дональд Трамп в выходные опубликовал в сети Truth Social обращение, в котором назвал прекращение огня в Газе необходимым и подчеркнул, что Израиль согласился на предложенные им условия.

«Теперь пришло время для ХАМАС принять эти условия. Это мое последнее предупреждение — другого не будет», — написал американский лидер, добавив, что движение должно понимать последствия отказа.

Высказывания Трампа вызвали вопросы о том, не предвосхищал ли президент в своем сообщении события, произошедшие позднее в Дохе.