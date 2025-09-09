ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
О чем Трамп предупреждал ХАМАС?
В выходные Дональд Трамп написал в Truth Social, что ХАМАС должен принять условия перемирия, предупредив о последствиях отказа
О чем Трамп предупреждал ХАМАС?
Президент США Дональд Трамп / AP
9 сентября 2025 г.

Президент США Дональд Трамп в выходные опубликовал в сети Truth Social обращение, в котором назвал прекращение огня в Газе необходимым и подчеркнул, что Израиль согласился на предложенные им условия.

«Теперь пришло время для ХАМАС принять эти условия. Это мое последнее предупреждение — другого не будет», — написал американский лидер, добавив, что движение должно понимать последствия отказа.

Высказывания Трампа вызвали вопросы о том, не предвосхищал ли президент в своем сообщении события, произошедшие позднее в Дохе.

Читайте также

Ранее израильская армия подтвердила нанесение удара по представителям ХАМАС в столице Катара. По данным источников движения, целью атаки был переговорный штаб, занимавшийся обсуждением последнего предложения о перемирии.

МИД Катара резко осудил действия Израиля, назвав их «грубым нарушением международного права и угрозой для безопасности граждан и жителей страны».

Белый дом пока воздерживается от официальных комментариев. Пресс-служба заявила, что «ситуация находится на контроле», подробные заявления ожидаются позже.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us