Украине потребуется не менее $120 млрд на оборонные нужды в 2026 году, заявил министр обороны страны Денис Шмыгаль на фоне продолжающейся войны с Россией, вступающей в четвертый год.

По словам политика, Киев ведет переговоры с НАТО и ЕС о получении хотя бы половины этой суммы — около $60 млрд — в виде помощи от международных партнеров.

«Мы работаем с союзниками, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для защиты своего народа и своей территории», — написал министр в Telegram.

С начала этого года Украина уже потратила более $42 млрд на оборону, что составляет почти 60% всех государственных расходов в 2024 году, сообщает Министерство финансов.

Средства пошли на оплату труда военнослужащих, закупку вооружения, топлива, боеприпасов, снаряжения, продуктов питания, а также на другие нужды фронта. Только в ноябре на эти цели было выделено около $5 млрд.

В ведомстве подчеркнули, что безопасность и оборона остаются главными приоритетами государственного бюджета.

Между тем западные страны усиливают поддержку, особенно в сфере ПВО. Германия и Великобритания объявили 21 июля о новых пакетах помощи Украине, реагируя на 50-дневный ультиматум президента США Дональда Трампа Владимиру Путину. Если Россия не прекратит войну, Трамп пообещал ввести жесткие экономические санкции, включая тарифы против стран, закупающих российскую нефть.

Германия сообщила, что выделит €170 млн на закупку боеприпасов для систем ПВО, которые приобретает Великобритания. Кроме того, Берлин оплатит 220 тыс. снарядов для ЗСУ «Гепард» и профинансирует закупку украинских дальнобойных беспилотников.

В ближайшие дни Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе проведет встречу с представителями альянса для координации поставок. Ожидается передача пяти комплексов Patriot при участии Бельгии, Дании, Швеции и Норвегии.

На фоне нового этапа войны Киев стремится укрепить международные коалиции, пополнить склады оружия и получить десятки миллиардов долларов, чтобы удержать оборону. Без масштабной внешней поддержки, предупреждают власти, Украине будет крайне сложно продолжать сопротивление.