Трамп выводит США из ЮНЕСКО

Дональд Трамп принял решение вывести страну из ЮНЕСКО, обвинив организацию в антиизраильской и антиамериканской политике

Соединенные Штаты выходят из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Как сообщает газета The New York Post со ссылкой на официального представителя Белого дома, соответствующее решение принял президент Дональд Трамп по итогам 90-дневного анализа участия США в деятельности организации. Информацию подтвердили также два европейских дипломата агентству Reuters.

По мнению Вашингтона, ЮНЕСКО проводит политику, которая противоречит национальным интересам США. В Белом доме заявили, что организация занимается политизированной деятельностью, демонстрирует антиизраильскую, пропалестинскую и прокитайскую предвзятость, а также продвигает идеологические подходы в сфере инклюзивности, разнообразия и гендерного равенства, которые в администрации считают подрывающими «здравый смысл» и провоцирующими «социальную рознь».

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли обвинила ЮНЕСКО в использовании своего Исполнительного совета для «антиизраильских и антиеврейских решений». Она также подчеркнула, что США не согласны с риторикой организации об оккупации Палестины и с осуждением агрессии Израиля.

Келли заявила, что Китай, являющийся вторым по объему финансовым спонсором ЮНЕСКО, активно продвигает в рамках структуры стандарты, отвечающие интересам Пекина. Граждане КНР занимают в организации ряд ключевых постов.

Решение о выходе из ЮНЕСКО Трамп принял на фоне курса на сокращение участия США в международных институтах. Во время первого срока он уже выходил из ЮНЕСКО, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Совета по правам человека ООН, Парижского климатического соглашения и ядерной сделки с Ираном. При президенте Джо Байдене США вернулись в эти структуры в 2023 году.

Американский взнос в бюджет ЮНЕСКО составляет около 8%, а в 2017 году в период первого президентства Трампа достигал 20%. По данным NYP, Белый дом считает дальнейшее участие в ЮНЕСКО «нецелесообразным». Ранее США также прекратили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

США были одним из государств-учредителей ЮНЕСКО в 1945 году. Страна уже выходила из организации в 1984 году по решению президента Рональда Рейгана и вернулась при Джордже Буше в 2003-м.