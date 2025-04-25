ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украине грозит дефолт уже в мае
Киев не договорился с инвесторами о реструктуризации $2,6 млрд долга
Украине грозит дефолт уже в мае
Украинский рынок в Бородянке, декабрь 2022 года / Reuters
25 апреля 2025 г.

Киев может объявить дефолт уже в конце мая, пишет Financial Times (FT). Все потому, что правительство Украины не смогло достичь договоренности с инвесторами о реструктуризации обязательств на сумму $2,6 млрд. Они выпущены в форме так называемых GDP warrants — бумаг, выплаты по которым зависят от темпов роста экономики.

Переговоры с держателями этих бумаг, среди которых крупные хедж-фонды VR Capital и Aurelius, завершились безрезультатно. В случае отсутствия соглашения до конца мая Украина будет обязана выплатить около $600 млн по итогам экономических показателей 2023 года. Деньги, которых у Киева попросту нет, отмечает газета.

Министерство финансов Украины заявило, что рассматривает все возможные опции, однако текущие предложения были отвергнуты инвесторами как неприемлемые. Киев предложил обменять варранты на увеличенный объем реструктурированных облигаций или сохранить бумаги, но заморозить выплаты по ним до 2026 года. Ни один из вариантов не получил одобрения, уточняет FT.

GDP warrants были созданы еще в 2015 году, чтобы стимулировать кредиторов за счет роста экономики Украины. Но в условиях войны с Россией и масштабного разрушения экономики выплаты частным инвесторам выглядят политически токсично. В 2023 году ВВП Украины вырос более чем на 5% — технический отскок после падения почти на треть, а не признак процветания, подчеркнули в Минфине.

Международный валютный фонд уже предупреждал, что без пересмотра варранты представляют собой значительный риск для устойчивости долга. Хотя Украина в прошлом году уже провела реструктуризацию на $20 млрд и получила $15,5 млрд от МВФ, именно этот выпуск может обернуться новым кризисом.

Если соглашение не будет достигнуто в ближайшие недели, Киев рискует не только техническим дефолтом, но и ухудшением позиций на фоне и без того напряженных переговоров о внешней помощи. Команда Трампа может использовать этот вопрос в качестве еще одного рычага давления, заключает газета.


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