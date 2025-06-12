Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2030 года, утвержденная президентом Садыром Жапаровым, определяет приоритеты и цели на ближайшие годы. В опубликованном обращении к народу глава государства назвал документ стратегическим ориентиром на пути к «сильной и процветающей стране».

Первым направлением развития названа индустриализация. Речь идет о создании современной промышленной базы, ориентированной на экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью и выстроенной по кластерному принципу.

Второй вектор касается превращения Кыргызстана в региональный логистический центр. По словам Жапарова, выгодное географическое положение страны между Китаем, странами Евразийского союза и Южной Азии открывает путь к ее трансформации в транзитную площадку.

Третьим направлением стали аграрный сектор и туризм. Республика, по замыслу властей, способна развивать производство экологически чистой продукции и предлагать устойчивую модель туризма, сочетающую природный потенциал с культурным наследием.

Четвертая стратегическая цель — развитие зеленой энергетики. Кыргызстан намерен использовать свой гидроэнергетический потенциал и возможности возобновляемых источников для укрепления энергетической безопасности и привлечения международных инвестиций.

Президент отдельно обозначил ключевые целевые ориентиры на 2030 год. Среди них — значительное увеличение валового внутреннего продукта, рост доходов на душу населения, ускорение экономического роста и продвижение страны в глобальных рейтингах развития.

Жапаров отметил, что результаты программы должны быть ощутимы в реальной жизни. Он привел в пример надежные дороги, современные школы и больницы, высокооплачиваемые рабочие места, чистую окружающую среду и эффективные госуслуги. Глава государства выразил уверенность в том, что при общей сплоченности Кыргызстан сумеет воплотить поставленные цели и занять достойное место в мировом сообществе, сохранив при этом независимость, суверенитет и собственные ценности.