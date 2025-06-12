Администрация Дональда Трампа настаивает, чтобы другие страны бойкотировали предстоящую конференцию ООН о создании палестинского государства, пишет Guardian. В правительственной телеграмме говорится, что участие дипломатов в мероприятии будет расценено как «антиизраильский шаг, который противоречит интересам США».

«Мы призываем отказаться от участия в конференции, которая мешает усилиям по спасению жизней, освобождению заложников и прекращению войны в Газе», — утверждают авторы документа.

Конференцию в Нью-Йорке организуют Франция и Саудовская Аравия. Она пройдет 17 июня в штаб-квартире ООН. Париж дал понять, что может признать палестинское государство на оккупированных Израилем территориях. Если это произойдет, Франция станет первой крупной западной державой, сделавшей такой шаг. Это может усилить давление на Израиль и придать легитимность инициативам, которые прежде продвигали в основном небольшие и более критично настроенные к Израилю страны.

В ответ США заявили, что любое одностороннее признание Палестины создаст юридические и политические препятствия для урегулирования и подорвет позиции Израиля во время войны. Вашингтон также перешел к открытым угрозам — Госдеп заявил о возможных дипломатических последствиях для стран, поддержавших признание Палестины.

Посол США в Израиле Майк Хакаби 10 июня добавил, что идея палестинской государственности больше не входит в приоритеты американской внешней политики. По его словам, Штаты отказываются от двухгосударственного урегулирования на Ближнем Востоке — несмотря на все резолюции ООН и призывы Генассамблеи.

Пока не ясно, как отреагирует Франция. Ранее Эммануэль Макрон заявил, что признание палестинского государства — «это наш моральный долг». Впрочем, позже глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро уточнил, что Париж признает Палестину при выполнении ряда условий — в частности, если палестинское руководство признает Израиль и полностью разоружит ХАМАС.



