Правительство Косово объявило о согласии принять на временное размещение до 50 мигрантов, депортированных из США. Как указано в заявлении пресс-службы кабмина, речь идет о гражданах третьих стран, возвращение которых на родину будет организовано позже.

Размещение будет ограничено сроком в один год, при этом Приштина оставляет за собой право выбирать кандидатов из предложенного списка — с учетом критериев, связанных с верховенством права и общественным порядком.

Власти подчеркнули, что инициатива реализуется в партнерстве с Соединенными Штатами, которые остаются «непоколебимым союзником Косово».