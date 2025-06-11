ПОЛИТИКА
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Косово примет депортированных из США
Страна готова разместить до 50 человек сроком на один год по предложению Вашингтона
Косово примет депортированных из США
/ Reuters
11 июня 2025 г.

Правительство Косово объявило о согласии принять на временное размещение до 50 мигрантов, депортированных из США. Как указано в заявлении пресс-службы кабмина, речь идет о гражданах третьих стран, возвращение которых на родину будет организовано позже.

Размещение будет ограничено сроком в один год, при этом Приштина оставляет за собой право выбирать кандидатов из предложенного списка — с учетом критериев, связанных с верховенством права и общественным порядком.

Власти подчеркнули, что инициатива реализуется в партнерстве с Соединенными Штатами, которые остаются «непоколебимым союзником Косово».

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