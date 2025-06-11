Израильский проправительственный журналист Яаков Бардуго, предположительно близкий к премьер-министру Биньямину Нетаньяху, сообщил в эфире 14 канала, что Израиль находится в нескольких днях от нападения на Иран. Эти слова прозвучали на фоне сообщений о возможной эвакуации посольства США в Ираке, которые уже привели к росту цен на нефть более чем на 4%.

«На мой взгляд Израиль очень близок к нападению на Иран в кротчайшие сроки , — заявил Бардуго в эфире 14 канала. — Израиль близок к нападению, поскольку американцы не могут добиться результата на переговорах».

Журналист подчеркнул, что «окно возможностей по Ирану» для Израиля «очень мало», добавив, что еврейское государство может начать войну в течение нескольких дней или двух недель.

Иран, находящийся в центре этой эскалации, отрицает стремление к ядерному оружию. «Мы много раз говорили, что не будем производить ядерное оружие. Ни один человек с совестью не согласится сбрасывать бомбы на невинных женщин и детей», - заявил в среду президент Ирана Масуд Пезешкиан, добавив, что страна не подчинится внешнему давлению.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе 40-минутного телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что пока идут переговоры о ядерной сделке, удар по Ирану исключен.

По информации израильских СМИ, американская сторона пытается добиться от Тегерана ограничений ядерной программы в обмен на отмену санкций. Однако Нетаньяху, в ответ, выразил скепсис, заявив, что переговоры с Ираном бесполезны и Тегеран лишь выигрывает время.