Москва рассчитывает на осознание в Баку и Ереване всех последствий углубления взаимодействия с Североатлантическим альянсом. С подобным заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Ничего хорошего НАТО для безопасности Южного Кавказа не несет. Напротив, основная цель, как мы прекрасно понимаем, западников - расшатать регион, стравить, создать новые очаги напряженности», — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, Россия надеется, что как в Армении, так и в Азербайджане понимают ее обеспокоенность действиями альянса и «в полной мере оценивают риски взаимодействия с агрессивными военными блоками».

Москва ранее не раз обвиняла НАТО в попытках усилить влияние на Южном Кавказе, особенно после войны в Карабахе и последующих процессов нормализации между Ереваном и Баку.

В мае этого года в Грузии прошел очередной этап многонациональных командно-штабных учений «NATO–Georgia 2025», в которых приняли участие 17 государств, включая Азербайджан и Армению.

Маневры прошли на базе JTEC и включали компьютерное моделирование, а также подготовку взаимодействия в кризисных ситуациях.