Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не подписал итоговый документ саммита «Украина — Юго-Восточная Европа», поскольку в нем содержался призыв к ужесточению санкций против России. Об этом он сообщил после завершения встречи, состоявшейся 11 июня.

«Я единственный, кто не принял декларацию. В отличие от них, которые приняли бы против России все, что могут», — сказал Вучич.

Он подчеркнул, что никто из участников не оказывал давления с требованием подписать документ. По его словам, причина отказа — позиция Белграда по санкционной политике.

Сербия ранее уже не поддерживала антироссийские формулировки. Так, на саммите в Хорватии осенью 2024 года Вучич также отказался поставить подпись под финальной декларацией.

Несмотря на это, сербский президент впервые с начала полномасштабной войны прибыл в Украину. В Киеве он провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским, подтвердил приверженность международному праву и поддержал территориальную целостность Украины. Вучич также предложил помощь в восстановлении инфраструктуры и заверил, что Белград готов оказывать гуманитарную поддержку.

Сербия остается одной из немногих стран Европы, отказавшихся вводить санкции против России. При этом Белград поддержал несколько резолюций ООН, осуждающих действия Москвы, и продолжает продвигать курс на вступление в Европейский союз.

В то же время, в конце мая Служба внешней разведки России обвинила сербские оборонные предприятия в поставках боеприпасов Украине через третьи страны. В СВР заявили, что поставки маскируются под экспорт в страны НАТО, такие как Чехия, Польша и Болгария, а также в государства Африки.

В ответ Вучич отметил, что в случае выявления таких схем Сербия будет отказывать покупателям в продаже боеприпасов, если те переправляют их в зону конфликта. Он также прокомментировал публикацию Financial Times, согласно которой Украина могла получить сербских боеприпасов на сумму около 800 млн евро.

Президент Сербии признал, что цифра «в целом точна», но подчеркнул, что Белград не поставляет оружие напрямую ни России, ни Украине. По его словам, Сербия торгует с западными странами на законных основаниях, и ответственность за дальнейшее использование вооружения несут покупатели.

«Я должен заботиться о своих людях, и это все, что я могу сказать. У нас есть друзья в Киеве и в Москве. Это наши братья-славяне», — заявил Вучич.