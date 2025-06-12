Госсекретарь США Марко Рубио выступил с заявлением по случаю Дня России. Глава американской дипломатии выразил поддержку российскому народу и призвал к устойчивому миру между Москвой и Киевом. Дипломат отметил, что США по-прежнему «поддерживают стремление россиян к лучшему будущему» и открыты для «конструктивного взаимодействия» с Россией ради завершения войны.

«Мы на стороне тех в России, кто мечтает о более светлом и мирном завтра, — заявил Рубио. — Наша цель — прекратить войну и выстроить стабильные и взаимовыгодные отношения».

День России введен в стране после провозглашения суверенитета РФ 12 июня 1990 года, предшествовавшее распаду СССР. Обращение Рубио прозвучало на фоне потепления в американо-российских отношениях после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Новый посол РФ в США Александр Дарчиев накануне вручил верительные грамоты Трампу и заявил о намерении восстановить полноформатный диалог с Вашингтоном. «Мы готовы к переговорам. Важно не упустить момент», — подчеркнул дипломат в интервью российским СМИ.

С февраля Трамп четырежды говорил по телефону с Владимиром Путиным. Хотя американский лидер описал эти контакты как «полезные», он признал, что ощутимого прогресса в урегулировании пока нет. СМИ сообщают о нарастающем раздражении Трампа из-за нежелания Москвы идти на уступки. При этом публично президент США критиковал как Путина, так и украинского лидера Владимира Зеленского, выражая недовольство застопорившимися переговорами.

Тем не менее Вашингтон положительно оценивает обмены пленными между Россией и Украиной, достигнутые при посредничестве Турции.

Заявление Рубио стало возвращением к практике дипломатических поздравлений. Его предшественник Энтони Блинкен в последний раз поздравлял россиян в 2022 году, призывая к «более открытому и мирному будущему» для граждан России.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что при Джо Байдене отношения Москвы и Вашингтона «были доведены до состояния глубокого кризиса». По его словам, переговоры покажут, готова ли американская администрация к перезапуску диалога.