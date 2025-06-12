Ситуация на Ближнем Востоке вновь накаляется, и вновь из-за Израиля. Как пишет The New York Times (NYT), Тель-Авив близок к тому, чтобы начать военную операцию против Ирана. Под удар могут попасть ядерные объекты страны, включая обогатительные установки и исследовательские центры.

США уже начали экстренные меры — из Ирака выведены дипломаты, а родственникам американских военных разрешено покинуть страны региона.

По информации из Белого дома, тревога вызвана не только угрозой удара со стороны Израиля, но и высокой вероятностью ответной атаки Тегерана. Президент Дональд Трамп ранее отказывался поддержать израильские планы на фоне попыток наладить диалог с Ираном. Однако последние заявления иранского руководства оставили мало пространства для дипломатии, констатирует газета.

Две недели назад Трамп лично предостерег Нетаньяху от провокаций и ударов по Ирану, пока продолжаются переговоры. Однако после того как иранский верховный лидер отверг американское предложение, президент США стал менее оптимистичен. Военный удар со стороны Израиля стал реальной перспективой, отмечает издание.

По данным неназванного иранского чиновника, Тегеран уже утвердил ответный план: при атаке Израиля по нему будет нанесен массированный ракетный удар. В октябре 2024 года похожий сценарий уже происходил, но тогда американская ПВО помогла нейтрализовать большую часть угрозы.

В Минобороны Ирана предупредили: если Израиль атакует, в ответ Тегеран может ударить по военным базам США по всему региону. Кроме того, под ударом может оказаться израильская АЭС в Димоне.

Вашингтон, похоже, готовится поддержать израильскую атаку: США усилили военное присутствие в регионе, в Аравийское море отправлен авианосец Carl Vinson с истребителями F-35.

На фоне очередной израильской провокации цены на нефть подскочили выше $68 за баррель и продолжают расти.