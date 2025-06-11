ПОЛИТИКА
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США эвакуируют сотрудников посольств в Ираке, Бахрейне и Кувейте
На фоне риска региональной эскалации Госдепартамент США поручил обеспечить выезд всего неключевого состава дипмиссий
США эвакуируют сотрудников посольств в Ираке, Бахрейне и Кувейте
/ AFP
11 июня 2025 г.

Госдепартамент США готовится распорядиться о выезде всех неключевых сотрудников из американского посольства в Багдаде на фоне возможного обострения обстановки в регионе. Об этом сообщает «Анадолу» со ссылкой на американские дипломатические источники.

По данным израильских СМИ, одновременно с этим территорию Бахрейна и Кувейта покинут неключевые сотрудники дипмиссий и члены их семей.

Пентагон в свою очередь находится в состоянии готовности к поддержке потенциальной эвакуации всего американского персонала из посольства в Багдаде, пишет газета Independent.

Ранее глава Минобороны Азиз Насирзаде, заявил, что Тегеран готов атаковать базы США в регионе при угрозе иранским ядерным объекты.

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