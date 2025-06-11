ПОЛИТИКА
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Трамп объявил о заключении торговой сделки с Китаем
Стороны согласовали снятие ограничений на экспорт редкоземельных металлов и введение новых пошлин — 55% для США и 10% для Китая
Трамп объявил о заключении торговой сделки с Китаем
/ Reuters
11 июня 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что новая торговая сделка с Китаем «завершена» — соглашение стало результатом двухдневных переговоров в Лондоне, на которых стороны утвердили рамки для восстановления хрупкого перемирия и снятия экспортных барьеров.

«Сделка с Китаем завершена, ждем только окончательного утверждения с председателем Си», — написал Трамп на своей платформе Truth Social. По его словам, Китай обеспечит поставки редкоземельных металлов и магнитов, а США — выполнение встречных обязательств, включая доступ китайских студентов в американские университеты. При этом США сохранят совокупный тариф в 55%, а Китай — 10%.

Как пояснил Белый дом, американские пошлины включают 10% базового тарифа, 20% — за обвинения в содействии распространению фентанила, и еще 25% — с прошлого срока Трампа. Взамен Пекин снимает ограничения на экспорт критически важных компонентов, что ранее стало причиной срыва предварительной сделки, достигнутой в Женеве в мае.

Глава Минторга США Говард Латник уточнил, что рамочное соглашение позволит реализовать женевский консенсус и избежать возврата к «тарифной войне». Тем не менее, детали применения договоренностей остаются неясными, а представители Китая пока не ситуацию комментируют.

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