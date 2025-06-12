Президент США Дональд Трамп считает приоритетом прекращение войны в секторе Газа и освобождение заложников, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге, уклонившись от ответа на вопрос о поддержке решения о двух государствах.

«Президент рассматривает ситуацию в Израиле и Газе как крайне тяжелую и требующую завершения», — отметила Ливитт. Она подчеркнула, что главная цель администрации — «освободить всех заложников из Газы и как можно скорее прекратить этот конфликт».

«Газа сейчас непригодна для жизни. Ее нужно восстанавливать с помощью наших арабских партнеров, и президент хочет, чтобы это произошло», — добавила пресс-секретарь, не упомянув февральское заявление Трампа о возможном контроле США над Газой и выселении оттуда палестинцев.

Арабские страны готовы участвовать в восстановлении Газы, но только при сотрудничестве с Палестинской администрацией, что не устраивает израильское правительство.

Ранее на этой неделе Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал не только согласиться на временное перемирие, предложенное США, но и установить постоянный мир. Нетаньяху сопротивляется прекращению войны, стремясь оккупировать палестинский эксклав.

Критики указывают, что текущие военные операции Израиля не имеют четкой цели или критериев «победы над ХАМАС», который продолжает тактику партизанской войны спустя 20 месяцев после начала израильской военной кампании.

Израильская оппозиция обвиняет Нетаньяху в затягивании конфликта ради сохранения коалиции с ультраправыми партнерами, выступающими за оккупацию Газы и выселение сотен тысяч палестинцев.