Израильская армия продолжает наносить удары по различным районам сектора Газа, включая зоны гуманитарной помощи. По данным палестинских властей и очевидцев, в результате атак за последние сутки погибли по меньшей мере 80 палестинцев. Среди них — женщины и дети. Сотни получили ранения.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Палестины, утром израильские силы открыли огонь по скоплению людей в районе коридора Нецарим на юге сектора Газа. Палестинцы ждали там гуманитарную помощь.

В результате обстрела, по официальным данным, погибли не менее 57 человек. Еще 363 получили ранения.

С 27 мая, по подсчетам палестинской стороны, в районах распределения помощи в Газе погибли уже 224 человека. Ранены — не менее 1858.

Кроме того, сотрудники гражданской обороны сообщили, что из-под завалов, оставшихся после ночных авиаударов по разным районам Газы, извлечены тела еще 11 человек.

Два палестинца погибли в результате удара по скоплению мирных жителей в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора. Еще трое были убиты в районе лагеря беженцев Нусайрат.

Семь человек, включая двоих детей и женщину, стали жертвами атаки по палаткам в Хан-Юнусе на юге Газы.