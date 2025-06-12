ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль бьет по очередям за помощью
Израильская армия открыла огонь по палестинцам, ожидавшим гуманитарную помощь в Газе: только за сегодня погибли 80 человек, в том числе 57 — у коридора Нецарим
Израиль бьет по очередям за помощью
Жертвы израильских атак / AA
12 июня 2025 г.

Израильская армия продолжает наносить удары по различным районам сектора Газа, включая зоны гуманитарной помощи. По данным палестинских властей и очевидцев, в результате атак за последние сутки погибли по меньшей мере 80 палестинцев. Среди них — женщины и дети. Сотни получили ранения. 

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Палестины, утром израильские силы открыли огонь по скоплению людей в районе коридора Нецарим на юге сектора Газа. Палестинцы ждали там гуманитарную помощь. 

В результате обстрела, по официальным данным, погибли не менее 57 человек. Еще 363 получили ранения. 

С 27 мая, по подсчетам палестинской стороны, в районах распределения помощи в Газе погибли уже 224 человека. Ранены — не менее 1858. 

Кроме того, сотрудники гражданской обороны сообщили, что из-под завалов, оставшихся после ночных авиаударов по разным районам Газы, извлечены тела еще 11 человек. 

Два палестинца погибли в результате удара по скоплению мирных жителей в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора. Еще трое были убиты в районе лагеря беженцев Нусайрат. 

Семь человек, включая двоих детей и женщину, стали жертвами атаки по палаткам в Хан-Юнусе на юге Газы. 

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