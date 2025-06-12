Президент США Дональд Трамп заявил о начале частичного вывода американского персонала с Ближнего Востока. Такое решение принято на фоне обострения ситуации между Израилем и Ираном, сообщает телеканал ABC News.

«Да, их выводят, потому что это [Ближний Восток] может быть опасным местом. Мы дали указание о выводе и посмотрим, что будет дальше», — сказал глава Белого дома.

Он вновь подчеркнул, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия.

«Они не могут иметь ядерное оружие. Мы не позволим этого», — заявил Трамп.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, речь идет о частичной эвакуации американского посольства в Ираке, а также о выводе сотрудников из Кувейта и Бахрейна.

По информации CBS News, Израиль уведомил США о готовящейся военной операции против Ирана. Вашингтон считает, что в случае удара по Ирану, Тегеран может нанести ответный удар по американским объектам в регионе, в первую очередь — в Ираке. Именно это, по данным телеканала, стало одной из причин частичного вывода персонала.

Несмотря на рост напряженности, спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф все еще планирует встретиться с представителями Ирана в ближайшие дни в рамках шестого раунда переговоров по ядерной программе, сообщает CBS.

Еще в мае CNN сообщал о том, что Израиль готов нанести удар по ядерным объектам Ирана. В ответ Тегеран пообещал ударить по израильским ядерным объектам. Израиль, как и ранее, не подтверждает и не опровергает наличие у себя ядерного оружия.

По данным CNN и Axios, ядерная сделка могла бы сохранить за Ираном возможность производить низкообогащенный уран. Однако Трамп ранее исключал такой вариант. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявлял, что Тегеран не откажется от обогащения урана, даже в случае сделки с США.

Американский президент неоднократно грозил нанести удар по Ирану, если переговоры провалятся. Накануне Трамп отметил, что все меньше верит в возможность заключения соглашения. Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде в ответ пообещал нанести удар по американским базам в регионе.