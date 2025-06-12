Президент России Владимир Путин провел совещание по государственной программе вооружений, рассчитанной до 2036 года. Он потребовал заранее формировать инфраструктуру для размещения новых систем — от аэродромов до арсеналов, отдельно закрепив эти расходы в документе.

«Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее. Необходимые для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы надо закрепить в программе отдельной строкой», — заявил президент.

По его словам, в настоящее время многие подобные расходы откладываются.

«Я регулярно подписываю документы, где эти статьи просят перенести на другие, более важные, казалось бы, нужды. Но к чему это приводит? К тому, что появляются новые системы вооружений, а потом встают в чистом поле и требуют срочной модернизации — с дополнительными затратами», — отметил Путин.

Президент поручил сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу вооружений. Он подчеркнул, что при ее составлении необходимо использовать опыт, полученный в ходе войны в Украине, а также в других региональных конфликтах.

Особое внимание, по словам Путина, должно быть уделено ядерной триаде, которая «была и остается гарантом суверенитета России» и «играет ключевую роль в обеспечении глобального баланса сил».

Совещание прошло вскоре после крупной атаки украинских беспилотников по военным аэродромам в глубине российской территории. 1 июня Служба безопасности Украины провела операцию под названием «Паутина». Беспилотники, запущенные из контейнеров, спрятанных в фурах, атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской и Рязанской областях.

СБУ утверждала, что были повреждены 41 российский самолет. Минобороны России признало возгорание нескольких единиц техники, но точные потери не указало.

По данным западной разведки, были повреждены около 40 самолетов, из которых 10–13 — уничтожены. Британский Международный институт стратегических исследований (IISS) оценил потери в 12 уничтоженных и два поврежденных самолета. В МИД России настаивали, что все самолеты будут восстановлены.