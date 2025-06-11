Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что санкции Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Норвегии против него и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира не останутся без ответа. Ограничения, введенные во вторник, включают заморозку активов и запрет на въезд в эти страны.

«Лично для меня это ничего не значит — у меня нет активов в этих странах и желания их посещать. Но на национальном уровне это серьезный удар. Союзники не вводят санкции друг против друга, даже при разногласиях. Это переходит все границы», — заявил Смотрич в интервью The Jerusalem Post.

Министр отверг заявление Великобритании о том, что санкции носят личный характер: «Это санкции против всего Израиля. Мои решения принимаются от имени государства, и оно их поддерживает».

Смотрич анонсировал «жесткий и правильный сионистский ответ», усиливающий присутствие Израиля на оккупированных палестинских территориях, которые израильский министр назвал еврейской «родиной». «Если кто-то думает, что санкциями можно заставить нас отказаться от родины или угрожать нашему существованию, они глубоко ошибаются», — подчеркнул он.

Министр также распорядился отменить государственные гарантии на переводы банкам оккупированных палестинских территорий, обвинив Палестинскую администрацию в поддержке исков против Израиля в Международном уголовном суде и Международном суде ООН, включая ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта.

«Если вы признаете Палестину в одностороннем порядке, мы сделаем так, что признавать будет уже нечего», - заявил министр еврейского государства, пригрозив, что это приведет к полному демонтажу Палестинской администрации.

Смотрич также поблагодарил госсекретаря США Марко Рубио и президента Дональда Трампа за поддержку, назвав их «истинными партнерами» в отличие от «так называемых союзников» в Европе, обвиняющих Израиль в «этнических чистках».

Израильское правительство уже начало консультации для выработки ответа на санкции, который, по словам Смотрича, будет «очень сильным».

Ранее пять стран ввели санкции против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича за «подстрекательство к насилию против палестинцев на Западном берегу».

В совместном заявлении страны отметили, что Бен-Гвир и Смотрич «подстрекали к экстремистскому насилию и серьезным нарушениям прав человека палестинцев». «Эти действия неприемлемы. Вот почему мы приняли меры сейчас — чтобы привлечь виновных к ответственности», — добавили они.