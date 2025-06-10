Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при правительстве Узбекистана выразило обеспокоенность в связи с применением физической силы в отношении иностранцев во время полицейского рейда в Москве.

Информация об инциденте была опубликована в телеграм-канале ведомства. Пострадавшим гражданам рекомендовано обратиться в представительство Агентства в России.

По данным узбекской стороны, ссылающейся на сообщения в СМИ и социальных сетях, рейд прошел 8 июня в районе Сокольники. Его целью была проверка правового статуса трудовых мигрантов.

В опубликованных кадрах и сообщениях обсуждаются действия бойцов Росгвардии, которые, по утверждениям очевидцев, использовали силу.

В результате рейда были задержаны 5–6 человек. Их депортировали из России за нарушение миграционного режима.

«На фоне растущего с каждым годом интереса со стороны правительства Российской Федерации и крупных работодателей к организованному привлечению граждан Узбекистана на работу в Россию, факты грубого обращения с иностранными гражданами со стороны отдельных представителей правоохранительных органов вызывают сожаление и обеспокоенность», — заявило Агентство миграции.

Ведомство обратилось к узбекистанцам, которые могли получить телесные повреждения, столкнулись с нарушением прав или другими проблемами. Их просят немедленно связаться с представительством.

Согласно сообщениям СМИ, 8 июня сотрудники силовых структур провели рейд в одном из общежитий для мигрантов. Некоторые очевидцы утверждают, что людей выгоняли из комнат, а тех, кто медлил, подгоняли пинками и оскорблениями.