Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что последние столкновения в Сирии являются «попыткой дестабилизировать политику нулевой реакции на провокации», которую сирийское правительство проводило последние несколько недель.

Фидан сделал это заявление на совместной пресс-конференции в Аммане, Иордания, где прошла встреча глав МИД Турции, Иордании, Ирака, Ливана и Сирии.

В переговорах также участвовали министры обороны и главы разведок — Яшар Гюлер и Ибрагим Калын с турецкой стороны. Основное внимание было уделено вопросам безопасности, борьбе с терроризмом и организованной преступностью, а также обсуждению более широких региональных процессов.

В последние дни в прибрежных сирийских провинциях Латакия и Тартус обострилась обстановка: сторонники бывшего режима Башара Асада организовали серию атак на силы безопасности. Это крупнейшая вспышка насилия с момента падения режима Асада в декабре. Под ударами оказались патрули, блокпосты и даже больницы, в результате чего есть погибшие и раненые.

В ответ власти начали масштабную операцию по розыску нападавших. По словам официальных лиц, бои были ожесточенными, но ситуация постепенно стабилизируется.

Башар Асад, правивший Сирией почти 25 лет, покинул страну 8 декабря, сбежав в Россию, что положило конец многолетнему правлению партии Баас. 29 января новым главой государства на переходный период был объявлен Ахмад аш-Шара, возглавлявший силы, свергнувшие режим.