НОВАЯ СИРИЯ
1 мин чтения
Министр Фидан прокомментировал события в Сирии
В ходе выступления на региональном саммите в Аммане глава МИД Турции назвал события в Латакии и Тартусе попыткой дестабилизировать политику новой Сирии
Министр Фидан прокомментировал события в Сирии
/ Reuters
9 марта 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что последние столкновения в Сирии являются «попыткой дестабилизировать политику нулевой реакции на провокации», которую сирийское правительство проводило последние несколько недель.

Фидан сделал это заявление на совместной пресс-конференции в Аммане, Иордания, где прошла встреча глав МИД Турции, Иордании, Ирака, Ливана и Сирии.

В переговорах также участвовали министры обороны и главы разведок — Яшар Гюлер и Ибрагим Калын с турецкой стороны. Основное внимание было уделено вопросам безопасности, борьбе с терроризмом и организованной преступностью, а также обсуждению более широких региональных процессов.

В последние дни в прибрежных сирийских провинциях Латакия и Тартус обострилась обстановка: сторонники бывшего режима Башара Асада организовали серию атак на силы безопасности. Это крупнейшая вспышка насилия с момента падения режима Асада в декабре. Под ударами оказались патрули, блокпосты и даже больницы, в результате чего есть погибшие и раненые.

В ответ власти начали масштабную операцию по розыску нападавших. По словам официальных лиц, бои были ожесточенными, но ситуация постепенно стабилизируется.

Башар Асад, правивший Сирией почти 25 лет, покинул страну 8 декабря, сбежав в Россию, что положило конец многолетнему правлению партии Баас. 29 января новым главой государства на переходный период был объявлен Ахмад аш-Шара, возглавлявший силы, свергнувшие режим.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us