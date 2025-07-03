Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, приуроченный ко Дню независимости США. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, Путин поздравил коллегу с праздником и напомнил, что Россия сыграла важную роль в становлении американской государственности.

Главной темой беседы стала война в Украине. Трамп призвал к скорейшему прекращению огня, однако, по словам Ушакова, Путин ответил, что Россия «не отступит от своих целей» и продолжает добиваться устранения «первопричин конфликта». При этом обсуждался ход реализации меморандумов, подготовленных по итогам стамбульских переговоров, хотя даты следующего раунда названы не были.

Президенты также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая Иран и Сирию. Тема приостановки поставок американского оружия Украине в разговоре не поднималась. Вопрос возможной личной встречи двух лидеров тоже не обсуждался, хотя, по словам Ушакова, такая идея «витает в воздухе».

Разговор длился почти час и стал шестым телефонным контактом двух лидеров с начала года.