ПОЛИТИКА
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Суд по «Крокусу» скрыли от глаз
Процесс по делу о теракте, унесшем 149 жизней, будет проходить в закрытом режиме
Суд по «Крокусу» скрыли от глаз
Здание «Крокус Сити Холла» / Reuters
4 августа 2025 г.

Второй Западный окружной военный суд начал рассматривать по существу уголовное дело о теракте в «Крокус Сити Холле» и принял решение проводить процесс в закрытом режиме. «Суд определил дальнейшее рассмотрение провести в закрытом режиме», — постановил суд по ходатайству гособвинителя.

По делу проходят 19 обвиняемых: четверо предполагаемых нападавших и 15 «пособников», включая владельца квартиры, где жили подозреваемые в теракте. Потерпевшими признаны свыше двух тысяч человек, на предварительное слушание пришли около 150 из них.

22 марта 2024 года вооруженные люди ворвались в концертный зал перед выступлением группы «Пикник» и открыли огонь по посетителям. Здание загорелось. Теракт унес жизни 149 человек, один человек пропал без вести, более 600 получили ранения.

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Следствие пытается доказать двойную версию: нападение организовала террористическая группировка «Вилаят Хорасан» из ДАЕШ, но при участии иностранных спецслужб «в интересах высшего руководства Украины». Украина категорически отвергает эти обвинения.

Организаторы теракта до сих пор не найдены — расследование в отношении шести членов «Вилаят Хорасан» продолжается.

После трагедии власти ужесточили политику против мигрантов: ограничили получение ВНЖ по браку, ввели новый режим высылки, запретили нерезидентам оформлять более 10 сим-карт и принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка.

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