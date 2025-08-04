Второй Западный окружной военный суд начал рассматривать по существу уголовное дело о теракте в «Крокус Сити Холле» и принял решение проводить процесс в закрытом режиме. «Суд определил дальнейшее рассмотрение провести в закрытом режиме», — постановил суд по ходатайству гособвинителя.
По делу проходят 19 обвиняемых: четверо предполагаемых нападавших и 15 «пособников», включая владельца квартиры, где жили подозреваемые в теракте. Потерпевшими признаны свыше двух тысяч человек, на предварительное слушание пришли около 150 из них.
22 марта 2024 года вооруженные люди ворвались в концертный зал перед выступлением группы «Пикник» и открыли огонь по посетителям. Здание загорелось. Теракт унес жизни 149 человек, один человек пропал без вести, более 600 получили ранения.
Следствие пытается доказать двойную версию: нападение организовала террористическая группировка «Вилаят Хорасан» из ДАЕШ, но при участии иностранных спецслужб «в интересах высшего руководства Украины». Украина категорически отвергает эти обвинения.
Организаторы теракта до сих пор не найдены — расследование в отношении шести членов «Вилаят Хорасан» продолжается.
После трагедии власти ужесточили политику против мигрантов: ограничили получение ВНЖ по браку, ввели новый режим высылки, запретили нерезидентам оформлять более 10 сим-карт и принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка.