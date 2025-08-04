Второй Западный окружной военный суд начал рассматривать по существу уголовное дело о теракте в «Крокус Сити Холле» и принял решение проводить процесс в закрытом режиме. «Суд определил дальнейшее рассмотрение провести в закрытом режиме», — постановил суд по ходатайству гособвинителя.

По делу проходят 19 обвиняемых: четверо предполагаемых нападавших и 15 «пособников», включая владельца квартиры, где жили подозреваемые в теракте. Потерпевшими признаны свыше двух тысяч человек, на предварительное слушание пришли около 150 из них.

22 марта 2024 года вооруженные люди ворвались в концертный зал перед выступлением группы «Пикник» и открыли огонь по посетителям. Здание загорелось. Теракт унес жизни 149 человек, один человек пропал без вести, более 600 получили ранения.