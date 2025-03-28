ПОЛИТИКА
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Гренландцы вынудили Джея Ди Вэнса не задерживаться
Визит вице-президента США на военную базу в Гренландии вызвал недовольство в Копенгагене и у местных жителей
Гренландцы вынудили Джея Ди Вэнса не задерживаться
/ AFP
28 марта 2025 г.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и его супруга 28 марта посетили американскую военную базу в Питуффике, ограничив поездку лишь одним днем после протестов со стороны гренландцев и властей Дании. Первоначальный маршрут, согласованный без консультаций с Копенгагеном, вызвал дипломатическое напряжение и опасения вмешательства во внутренние дела автономии.

Выступая перед американскими военными, Вэнс подчеркнул важность Арктики для безопасности США, назвав регион «все более значимым».

«Как вы все знаете, это (безопасность в Арктике - ред.) серьезная проблема, и в ближайшие десятилетия она будет только усугубляться», - сказал Вэнс.

Сама Дания заявила, что остров принадлежит гренландцам, а премьер-министр Метте Фредериксен назвала поездку американской делегации «неприемлемым давлением».

В преддверии визита четыре из пяти партий парламента Гренландии объединились в коалицию, чтобы противостоять планам Дональда Трампа, неоднократно заявлявшего о желании установить над островом контроль США.

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