Вице-президент США Джей Ди Вэнс и его супруга 28 марта посетили американскую военную базу в Питуффике, ограничив поездку лишь одним днем после протестов со стороны гренландцев и властей Дании. Первоначальный маршрут, согласованный без консультаций с Копенгагеном, вызвал дипломатическое напряжение и опасения вмешательства во внутренние дела автономии.

Выступая перед американскими военными, Вэнс подчеркнул важность Арктики для безопасности США, назвав регион «все более значимым».

«Как вы все знаете, это (безопасность в Арктике - ред.) серьезная проблема, и в ближайшие десятилетия она будет только усугубляться», - сказал Вэнс.

Сама Дания заявила, что остров принадлежит гренландцам, а премьер-министр Метте Фредериксен назвала поездку американской делегации «неприемлемым давлением».

В преддверии визита четыре из пяти партий парламента Гренландии объединились в коалицию, чтобы противостоять планам Дональда Трампа, неоднократно заявлявшего о желании установить над островом контроль США.