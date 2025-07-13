Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон 14–15 июля. Об этом сообщила пресс-служба альянса, не уточняя цель визита. Однако поездка совпадает с ожидаемым заявлением президента США Дональда Трампа о «позиции по России», которое он анонсировал в интервью NBC на 14 июля.

«Я разочарован Россией, но посмотрим, что произойдет в ближайшие недели», — сказал Трамп, добавив, что готовит «важное заявление». По данным американских СМИ, оно может касаться изменения политики Вашингтона в отношении войны в Украине.

В той же беседе Трамп раскрыл детали нового соглашения между США и НАТО, достигнутого на июньском саммите альянса: американские вооружения будут поставляться странам НАТО, которые затем сами передадут их Украине и полностью оплатят поставки. «Мы отправляем оружие НАТО, а НАТО платит за это оружие 100%», — подчеркнул президент США.

На фоне участившихся российских ударов по украинским городам и отказа Москвы обсуждать перемирие, Рютте также может обсудить с Трампом вопрос дополнительных поставок вооружений Киеву. Reuters ранее сообщало, что Белый дом рассматривает возможность выделения нового пакета помощи, включая использование механизма срочной передачи оружия по президентской директиве.

Кроме Трампа, Рютте встретится с госсекретарем Марко Рубио, главой Пентагона Питом Хегсетом и членами Конгресса.

Одним из решений Вашингтона может стать санкционное давление. Лидеры республиканского большинства в Сенате и Палате представителей готовят законопроект о расширении санкций против РФ и покупателей ее энергоресурсов. Один из авторов законопроекта, сенатор Линдси Грэм ранее подтвердил, что глава Белого дома «дал зеленый свет» инициативе. Однако, как сообщил источник Politico, Трамп потребовал, чтобы документ оставлял за президентом решающее слово в вопросах внешней политики.