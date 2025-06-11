В понедельник президент США Дональд Трамп в 40-минутном телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху потребовал прекратить войну в секторе Газа, сообщают израильские СМИ. Трамп подчеркнул, что временное перемирие на 60 дней в обмен на освобождение половины заложников не является достаточным.

Нетаньяху ранее отвергал любые переговоры о полноценном прекращении войны в Газе, считая это «красной линией» для своей правящей коалиции. Однако Трамп настаивает, что окончание войны в Газе необходимо для продвижения переговоров по ядерной программе Ирана и нормализации отношений с Саудовской Аравией.

Трамп также исключил возможность удара по Ирану, пока идут переговоры о ядерной сделке. По данным израильских телеканалов, президент США стремится добиться от Тегерана ограничений на ядерную программу в обмен на снятие санкций. Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что переговоры с Ираном бесполезны и Тегеран лишь выигрывает время.

По словам источников, знакомых с разговором, Трамп не дал четкого ответа, поддержит ли Вашингтон вероятную атаку Израиля против Ирана. Президент США отметил, что переговоры продолжаются, несмотря на «агрессивную» позицию Тегерана, которую он назвал разочаровывающей.

Иранские власти отрицают стремление к созданию ядерного оружия, несмотря на что Нетаньяху настаивает на полном демонтаже ядерных объектов Ирана, тогда как предложение США допускает временное обогащение урана на иранской территории.

Ожидается, что шестой раунд переговоров с Ираном назначен на воскресенье в Омане, а их исход определит дальнейшие шаги США.