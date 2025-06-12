В среду на заседании бюджетного комитета Сената США глава Пентагона Пит Хегсет подвергся резкой критике со стороны республиканцев, сообщает Politico.

Республиканец Митч Макконнелл выразил глубокую обеспокоенность курсом администрации Дональда Трампа, которая, по его словам, слишком уступчива в отношении России.

«Репутация Америки поставлена на карту. Мы либо защищаем демократических союзников, либо сдаем позиции авторитарным режимам», — заявил Макконнелл. Он подчеркнул, что США не могут позволить, чтобы итогом конфликта стало «Россия выигрывает, Америка проигрывает».

Макконнелл, один из немногих республиканцев, выступивших против назначения Хегсета, обвинил Пентагон в отсутствии четкой стратегии. Он настаивал, что США должны сохранять ведущую роль на мировой арене.

Слушания стали демонстрацией серьезного внутреннего раскола в Республиканской партии, сообщает издание. Макконнелл выступил с позиции «рейгановской» внешней политики, в то время как Хегсет озвучил подход «Америка прежде всего», отражающий точку зрения окружения Трампа.

Отвечая на вопрос, кто является агрессором, Хегсет однозначно назвал Россию. Но когда его спросили, на чьей стороне США хотят видеть победу, он уклонился от прямого ответа, подчеркнув лишь, что Трамп «привержен миру». Вместо этого он обвинил администрации Обамы и Байдена в том, что те допустили захват Крыма и полномасштабное вторжение России.

«Путин знает, что слово президента Трампа имеет вес. Мирное соглашение при его посредничестве сделает Америку сильнее», — добавил Хегсет.

Сенатор Линдси Грэм, близкий союзник Трампа, вступил в дискуссию, напомнив, что Путин уже прямо заявлял о намерении продолжать экспансию. На замечание Хегсета, что «это еще предстоит выяснить», Грэм отрезал: «Он сам уже сказал, что не остановится. Это как в 30-е — разве вы не видите?»

Сенатор-демократ Крис Кунс также предостерег администрацию от «мира любой ценой» и выразил обеспокоенность тем, что в проекте бюджета на 2026 год вообще не предусмотрена помощь Украине.

«Мы не можем бросить Украину. Это поставит нас в стратегически уязвимое положение», — заявил Кунс.

Хегсет настаивал, что выбранный курс — сильная позиция, которая исключает бесконечную войну на чужой земле.

«Если конфликт финансируем мы, воюют украинцы, а у России бесконечные ресурсы — это невыгодно США», — сказал он. По его словам, любое соглашение будет вызывать недовольство с обеих сторон, но важно прекратить кровопролитие.