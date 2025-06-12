Министерство обороны Турции официально осудило действия Израиля, который напал на судно Madleen в международных водах. В ведомстве назвали инцидент грубым нарушением международного права и потребовали от израильских властей немедленно согласиться на перемирие.

Заявление прозвучало во время еженедельного брифинга турецкого Минобороны. Военные подчеркнули, что на борту судна, направлявшегося в Газу, находились граждане Турции.

Турецкая сторона напомнила, что Израиль уже 614 дней подряд проводит атаки против сектора Газа и блокирует доставку гуманитарной помощи палестинцам. Анкара также призвала прекратить давление на Западный берег и снять все препятствия для доставки помощи палестинцам.

Помимо критики израильских действий, на брифинге были озвучены результаты антитеррористических операций за последнюю неделю. В северном Ираке шесть террористов PKK сдались турецким силам, а в операционной зоне «Коготь-Замок» были уничтожены пещеры, укрытия и склады с вооружением.

На турецко-иранской границе пограничники изъяли 87 кг наркотиков и задержали 112 нелегальных мигрантов. В Сирии продолжается ликвидация подземной инфраструктуры террористов - уничтожено 275 км туннелей в районах Тель-Рифата и Манбиджа.

В ведомстве подчеркнули, что вооруженные силы Турции будут и впредь защищать безопасность, суверенитет и территориальную целостность страны.