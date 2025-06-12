ПОЛИТИКА
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Иран начал масштабные учения
На фоне угрозы израильского удара и эвакуаций посольств США Тегеран развернул военные маневры
Иран начал масштабные учения
Вид на посольство США в Багдаде / AA
21 час назад

Иран начал масштабные военные учения, сосредоточенные на «движениях противника», сообщает государственное агентство IRNA. Учения проходят на фоне стремительно нарастающей напряженности с Израилем и США из-за ядерной программы Тегерана.

Одновременно Тегеран заявил о планах открыть новый объект по обогащению урана — после обвинений МАГАТЭ в нарушении условий Договора о нераспространении ядерного оружия.

Вечером 11 июня ситуация резко обострилась: президент США Дональд Трамп распорядился эвакуировать неосновной персонал американского посольства в Багдаде, а также предоставил семьям военных в регионе право добровольного отъезда. По данным CBS News, Израиль уведомил США, что уже начал подготовку к возможному военному удару по иранским ядерным объектам.

На этом фоне иранские официальные лица срочно провели совещание, на котором обсуждался сценарий ответа на израильскую атаку. Как сообщает The New York Times, в случае удара Тегеран готов выпустить сотни баллистических ракет по территории Израиля в течение первых часов. Подобный шаг может спровоцировать масштабный конфликт с вовлечением третьих стран.

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