Катастрофа самолета Boeing 787 авиакомпании Air India в Индии вызвала резкую реакцию на биржах. На премаркете в США акции американского авиастроителя упали на 8%, до $196,49 — это минимальное значение с середины мая. Бумаги General Electric, производителя двигателей для Dreamliner, потеряли 5,5%.

Рейс направлялся из Ахмадабада в Лондон. На борту находились 242 человека. По данным местных СМИ, выживших, скорее всего, нет. На месте падения обнаружены тела не менее 60 человек. Самолет упал вскоре после взлета. По предварительной информации, он потерял тягу обоих двигателей.

Падение Boeing 787 стало первым подобным инцидентом для этой модели, которая ранее считалась одной из самых надежных в гражданской авиации. Инвесторы мгновенно отреагировали распродажей акций. На фоне падения котировок аналитики предупреждают о возможной новой волне проверок и санкций со стороны авиационных регуляторов.

Ситуацию усугубляет и общий кризис доверия к Boeing. В январе этого года у Boeing 737 MAX 9 Alaska Airlines в полете оторвало часть обшивки фюзеляжа. До этого компания находилась под надзором Минюста США по делу о сокрытии дефектов в системе MCAS, которая привела к двум крупным катастрофам.

Теперь, после трагедии в Индии, под ударом может оказаться и Dreamliner — ключевой продукт Boeing на международном рынке. Главные индийские авиарегуляторы начали официальное расследование. Boeing пока не прокомментировал инцидент.