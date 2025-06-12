ПОЛИТИКА
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Турецкие беспилотники завоевывают Париж
Baykar и Leonardo впервые покажут совместную продукцию на Paris Airshow - от ударных БПЛА до умных крылатых ракет
Турецкие беспилотники завоевывают Париж
Bayraktar TB3 / AA
день назад

Историческое партнерство в оборонной промышленности выходит на парижскую сцену. Турецкий лидер Baykar и итальянский гигант Leonardo объединили силы под брендом LBA Systems, который впервые будет представлен на Paris Airshow.

Старейшая авиационная выставка мира в этом году станет площадкой для демонстрации впечатляющего сотрудничества турецкой и итальянской оборонки. Созданная в партнерстве Baykar и Leonardo компания LBA Systems проведет масштабную презентацию.

На выставке впервые на международном уровне будут показаны ударный беспилотник Bayraktar Akıncı турецкого производства, способный взлетать с коротких взлетно-посадочных полос корабельный Bayraktar TB3 и мини-крылатая ракета Kemankeş 1 с поддержкой искусственного интеллекта.

Успех турецких беспилотников на мировом рынке впечатляет: БПЛА TB2 от Baykar уже поставлены в 35 стран, а ударные Akıncı - в 15 государств. Теперь турецкие беспилотные системы заявляют о себе не только на полях сражений, но и на глобальных витринах оборонной индустрии.

Партнерство двух компаний знаменует новый этап в развитии европейской оборонной кооперации, где турецкие технологии играют все более заметную роль.

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