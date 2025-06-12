США могут исчерпать средства для оплаты своих обязательств уже в конце лета, заявил министр финансов Скотт Бессент. Его слова прозвучали на фоне растущей обеспокоенности по поводу госдолга, который превысил $36,9 трлн, и продолжающейся политической борьбы за повышение лимита заимствований.

Отвечая на вопрос о том, когда США могут оказаться не в состоянии оплачивать счета, Бессент указал: «В середине или конце лета». При этом он отказался называть точный месяц, сославшись на то, что сроки остаются «плавающими».

Этот прогноз совпадает с мартовскими расчетами Бюджетного управления Конгресса, которое предположило, что так называемая дата X — момент, когда у Минфина закончатся деньги и возможности использовать временные меры, — может наступить в августе или сентябре, если Конгресс не примет соответствующий закон.

В интервью CBS, которое выйдет в эфир в воскресенье, Бессент попытался успокоить общественность. «США никогда не объявят дефолт. Мы на предупреждающей полосе, но в стену не врежемся», — заявил министр.

Тем не менее переговоры в Конгрессе о новом налоговом законопроекте Трампа остаются напряженными. Республиканцы увязали повышение потолка госдолга с одобрением масштабного налогового и бюджетного пакета президента, что значительно усложняет принятие решения.

Аналитики с Уолл-стрит считают, что реальный крайний срок, скорее всего, наступит между концом августа и серединой октября. Некоторые эксперты опасаются, что затягивание переговоров может вызвать панику на финансовых рынках и даже спровоцировать рецессию.

По данным Комитета по бюджету, законопроект Трампа в нынешнем виде увеличит долг на $3 трлн за десятилетие. Палата представителей уже одобрила документ, предусматривающий повышение лимита заимствований на $4 трлн. На этой неделе его начнет рассматривать Сенат — при этом часть сенаторов выражает обеспокоенность масштабами как расходов, так и заимствований.

Илон Маск, покинувший на этой неделе свой пост в администрации Трампа, также подверг критике пакет мер. В интервью CBS он заявил, что «разочарован» масштабами расходов, которые, по его мнению, подрывают усилия по сокращению госрасходов.