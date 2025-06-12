Российские предприниматели просят президента РФ Владимира Путина запретить возвращение иностранных брендов, пишет Financial Times (FT).

Как выяснило издание, в мае на встрече в Кремле гендиректор сети «Вкусно и точка» Олег Парьев заявил президенту, что возвращение американского бренда разрушит все, что его компания построила после ухода «‎‎Макдональдса» с российского рынка в 2022 году.



«Если бренд вернется, наши кухни и IT-системы снова станут зависимыми от иностранного оборудования, — якобы предупредил предприниматель. — Вся проделанная работа окажется напрасной».

Источники FT отмечают, что Путин отреагировал с усмешкой и пообещал помощь. Он заверил собравшихся бизнесменов, что правительство не позволит западным компаниям вернуть свои активы в России, уточняет газета.

«Помните старую шутку: «Только трусы платят долги»? Вот и здесь так же», — якобы ответил президент.

Компания «Вкусно и точка» была создана на базе бывших заведений «‎‎Макдональдса» после их ухода из РФ после начала российско-украинской войны. С тех пор бизнес российской копии процветает: за прошлый год сеть обслуживала по 2 млн клиентов в день и заработала рекордные 187 млрд рублей (примерно $2,4 млрд) — это более чем в два раза больше выручки 2021 года.

Госдума тоже подыгрывает Парьеву. В мае депутаты предложили закон, позволяющий отечественным компаниям игнорировать договоры выкупа, заключенные с западными брендами, если текущая стоимость активов превышает ранее согласованную цену. По данным источников FT, именно «Вкусно и точка» активно продвигала эту инициативу.

Успехи не ограничиваются фастфудом. На волне санкций, субсидий и ухода иностранцев появилась новая волна российских предпринимателей, которые воспользовались зачисткой рынка. Например, производитель продуктов «Черноголовка» увеличил продажи на 29% после покупки российских активов Kellogg’s и Heinz.

Путин, ранее допускавший возможность возвращения западных брендов, теперь все решительнее выступает на стороне протекционистов. Его позиция однозначна: западным компаниям в РФ не место, особенно если это угрожает местным предпринимателям.