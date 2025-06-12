Пассажирский самолет авиакомпании Air India Boeing 787 Dreamliner, выполнявший рейс из индийского города Ахмадабад в Лондон, потерпел крушение вскоре после взлета. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев.

По данным телеканала India TV, на борту находились 242 пассажира. Некоторые источники утверждают, что рейс направлялся в британский Бирмингем. На видеозаписях с места происшествия виден густой черный дым, поднимающийся в небо над аэропортом.

В авиакомпании заявили, что рейс AI171 «попал в инцидент» и пообещали предоставить дополнительную информацию позднее. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

Инцидент произошел на фоне затянувшегося кризиса вокруг американской корпорации Boeing. Производитель столкнулся с волной критики после нескольких технических сбоев и аварий.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) временно приостанавливало эксплуатацию отдельных лайнеров Boeing для внеочередных проверок. Администрация президента Дональда Трампа, номинировавшая нового главу FAA, призвала «привлечь компанию к ответственности».

На фоне новых аварий Boeing также был вынужден согласиться на выплату более миллиарда долларов в рамках соглашения с Министерством юстиции США. В документе указывается, что корпорация не обеспечила должный контроль качества после катастроф с участием самолетов MAX в 2018 и 2019 годах.