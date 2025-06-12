Президент США Дональд Трамп допустил, что российский президент Владимир Путин равнодушен к потерям российской армии в Украине. Об этом он заявил в подкасте Pod Force One, отвечая на вопрос журналистки Миранды Дивайн.

«Я начинаю думать, что ему это безразлично. Он теряет много солдат, как и Украина. Мы увидим, что будет дальше», — сказал Трамп, комментируя оценки, согласно которым Россия теряет до пяти тысяч человек в неделю.

Он также посетовал на то, что мирные усилия регулярно срываются: «Как только появляется какой-то прогресс, что-то неожиданно бомбят — то, чего не должны были — и все возвращается назад».

По информации американских СМИ, в Белом доме выразили недовольство действиями украинской разведки, которая организовала серию атак беспилотников на российские военные аэродромы.

Источники Axios утверждают, что Трамп опасается: такие действия могут подтолкнуть Кремль к эскалации и сорвать его дипломатическую инициативу, которая привела к переговорам в Стамбуле.

5 июня Трамп сравнил конфликт между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским с «дракой двух детей на площадке», подчеркнув, что США не обязаны быть в роли арбитра. В ответ Зеленский заявил, что аналогии американского президента недопустимы.

Ранее Зеленский заявил, что Дональд Трамп способен завершить военный конфликт с Россией, если захочет воспользоваться своими возможностями.

«Все в его руках. Насколько сильным будет пакет санкций, зависит от него. Скорость принятия решений зависит от него», — сказал Зеленский.