Генеральная Ассамблея ООН 12 июня проведет голосование по резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в Газе, освобождению заложников и обеспечению беспрепятственного доступа гуманитарной помощи. Оно состоится на фоне нарастающего международного давления на Израиль из-за катастрофической ситуации в секторе.

Резолюцию подготовила Испания. В документе резко осуждается Израиль, в частности, его практика использовать голод в качестве оружия войны. Кроме того, резолюция поддерживает посреднические усилия Египта, Катара и США — они еще в январе предложили Израилю и ХАМАС подписать соглашение о прекращении огня.

В документе также подчеркивается поддержка принципа создания двух государств и призывается включить Газу в будущее палестинское государство. Израиль по-прежнему выступает против этого плана.

В проекте резолюции упоминается решение Международного суда ООН от 28 марта, в котором Израилю предписывалось открыть дополнительные пограничные переходы для доставки продовольствия, топлива и медикаментов. Решение было принято по иску Южной Африки, обвиняющей Израиль в геноциде. Тель-Авив эти обвинения категорически отвергает.

На прошлой неделе США наложили вето на аналогичную резолюцию в Совбезе, заявив, что она не увязывает прекращение огня с освобождением заложников. При этом остальные 14 членов Совбеза поддержали инициативу. Однако в Генассамблее, где ни у одной страны нет права вето, ожидается уверенное принятие документа с осуждением Израиля, отмечает Associated Press (AP). Хотя резолюции Ассамблеи не имеют обязательной силы, они считаются важным индикатором мирового общественного мнения.

Гуманитарная обстановка в Газе остается крайне тяжелой. Израиль разрешил ограниченные поставки продовольствия через поддерживаемую США гуманитарную инициативу, но беспорядки на местах, стрельба и израильские ограничения мешают распределению помощи. По данным гуманитарных организаций, более 2 млн палестинцев — все население Газы — по-прежнему находятся на грани голода. Правозащитники обвиняют Израиль в попытке провести этническую чистку Газы.



