США охватывает новая волна протестов против иммиграционных рейдов и депортационной политики Дональда Трампа. Вечером 11 июня демонстрации прошли в Сиэттле и Спокане, где полиция применила силу, а местные власти ввели режим ЧП. В центре внимания — Вашингтон, где в ближайшие дни ожидаются крупнейшие акции.

В Сиэттле протестующие выступали против деятельности иммиграционной и таможенной полиции (ICE) и решения Белого дома ввести войска Национальной гвардии в Лос-Анджелес. Демонстранты прошли маршем по городу, подожгли мусорный контейнер и бросили фейерверк в сторону полиции. После этого полицейские применили слезоточивый газ, сообщает The Seattle Times.

В городе Спокан (штат Вашингтон) мэр Лиза Браун объявила чрезвычайное положение и комендантский час. Поводом стало блокирование здания иммиграционного управления, где находились задержанные беженцы. По данным CNN, полиция арестовала более 30 человек.

Кульминацией протестной волны обещает стать 14 июня — день рождения Трампа и дата военного парада в Вашингтоне. В столице США активисты движения No Kings готовят массовые демонстрации против усиления иммиграционного контроля и политики депортаций.

Протесты начались 6 июня в Калифорнии после того, как ICE за одну неделю арестовала более 100 человек. В Лос-Анджелесе был введен комендантский час, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на президента. В ответ Трамп заявил, что не стал бы возражать, если бы глава ICE арестовал самого Ньюсома.

В Белом доме уже заявили, что несмотря на давление, программа депортаций будет продолжена.