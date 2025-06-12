Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) впервые за 20 лет официально признал, что Иран не выполняет свои ядерные обязательства. По итогам закрытого голосования 19 стран поддержали резолюцию. Против выступили Россия, Китай и Буркина-Фасо, 11 стран воздержались, еще две не голосовали.

В отчете МАГАТЭ Иран обвиняется в систематическом отказе сотрудничать с инспекторами и сокрытии информации о предполагаемых секретных ядерных объектах. С 2019 года Тегеран не объяснял происхождение ядерных материалов, обнаруженных в ряде несанкционированных объектов. Совет посчитал такие действия нарушением Соглашения о гарантиях.

Это может дать повод Франции, Германии, Британии и США объявить недействительной ядерную сделку 2015 года и восстановить все санкции ООН против Ирана. Самое примечательное, что для этого не нужно голосование Совбеза, где Иран бы поддержали Россия и Китай — санкции могут восстановить из-за несоблюдения уже действующей резолюции.

Ответ Ирана последовал незамедлительно. Постпред страны при ООН Амир Саид Иравани обвинил Великобританию, Францию, Германию и США в попытке восстановить санкции через политически мотивированную резолюцию. Иравани назвал это «юридически необоснованным и крайне опасным шагом».

Тегеран также объявил о создании нового объекта по обогащению урана в «безопасном месте», не раскрыв подробностей. Официальный Тегеран настаивает, что его программа остается исключительно мирной, однако МАГАТЭ и страны Запада все меньше доверяют этим заявлениям.

Параллельно нарастает военная напряженность между Ираном и Израилем. По данным CBS News, Тель-Авив готов в ближайшие дни нанести удар по иранским ядерным объектам. США, в ожидании возможной эскалации, эвакуировали неосновной персонал из посольства в Багдаде, а также разрешили отъезд сотрудников и их семей из Бахрейна и Кувейта. Вашингтон опасается, что Иран может ответить ударами по американским военным базам в регионе.

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде заявил, что если ядерные переговоры с США провалятся и начнется конфликт, иранские военные атакуют все американские базы в соседних странах. Речь идет о военных объектах в Сирии, Ираке, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Омане и др.



