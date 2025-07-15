Грузия вновь оказалась в центре внимания Европейского союза. На заседании министров иностранных дел стран ЕС, которое состоится 15 июля в Брюсселе, обсуждение политической ситуации в Тбилиси станет одной из ключевых тем, пишет Politico.

Поводом послужили недавние аресты оппозиционных политиков и обвинения во вмешательство в работу судебной системы.

Ранее в этом году ЕС уже предпринял символические шаги — ограничил въезд в Евросоюз для обладателей грузинских дипломатических паспортов, сократил прямое финансирование правительственных структур и приостановил проведение высокоуровневых встреч. Теперь на повестке — более жесткие меры. Среди них — персональные санкции в рамках механизма ЕС по защите прав человека, аналогичного американскому «акту Магнитского». Речь идет о визовых запретах и заморозке активов в отношении судей и чиновников, причастных к уголовному преследованию оппозиции.

Кроме того, ЕС может полностью отменить безвизовый режим для граждан Грузии, отмечает издание. Если Брюссель согласует этот шаг, Грузия станет первой страной с официальным статусом кандидата в члены ЕС, которую лишили визовых привилегий.

Швеция и страны Балтии уже выразили поддержку этой инициативе, особенно если после местных выборов в Грузии в октябре ситуация ухудшится. Лишение жителей Грузии безвизового режима с ЕС однозначно обрушит рейтинги правящей партии «Грузинская мечта» — именно поэтому на этом шаге настаивают в наиболее радикально настроенных странах Европы.

Ряд других государств ЕС, включая Словению и Румынию, выражают сомнение, указывая, что пострадают, в первую очередь, обычные граждане.

Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Австрия, а также страны Балтии активно продвигают идею санкций. Однако, как и в январе, попытки ограничить действия грузинских властей встречают сопротивление. Венгрия и Словакия настаивают на диалоге, а не на санкционном давлении. Греция также предостерегает от поспешных решений, опасаясь политической эскалации.

Менее радикальные, но потенциально эффективные варианты включают ограничение доступа отдельных грузинских чиновников на территорию ЕС и частичную приостановку действия Соглашения об ассоциации с ЕС, включая положения о свободной торговле. Этот шаг может быть принят квалифицированным большинством без необходимости единогласия, что делает его более реалистичным в краткосрочной перспективе, уточняет Politico.

Обсуждается и беспрецедентная возможность лишить Грузию статуса кандидата на вступление в ЕС, который страна получила в декабре 2023 года. Но этот шаг потребует единогласного одобрения всех 27 государств-членов и может вызвать политический кризис в отношениях между Брюсселем и Тбилиси.



