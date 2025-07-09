ПОЛИТИКА
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Сотни тысяч сирийцев начинают возвращаться из Ливана
Бейрут при поддержке ООН запускает массовую репатриацию сирийских беженцев
Сотни тысяч сирийцев начинают возвращаться из Ливана
/ Reuters
9 июля 2025 г.

В Ливане стартует первая масштабная программа возвращения сирийских беженцев на родину, поддержанная ООН. Она предполагает финансовую помощь и освобождение от пограничных сборов. Возвращающиеся получат по 100 долларов на человека в Ливане и дополнительно 400 долларов на семью по прибытии в Сирию, сообщила министр социальных дел Ливана Ханин Саид.

По ее словам, на этой неделе уже зарегистрировались около 11 тыс. человек, а в течение года власти рассчитывают организовать возвращение от 200 до 400 тыс. сирийцев. Программа ориентирована прежде всего на обитателей неформальных лагерей в Ливане, где проживают около 200 тыс. беженцев. Для сирийских кормильцев, оставшихся в Ливане, рассматривается возможность выдачи разрешений на работу в сельском хозяйстве и строительстве, если их семьи вернутся в Сирию.

По данным ООН, с декабря 2024 года в Сирию вернулись более 628 тыс. человек из соседних стран, из них 191 тыс. — из Ливана. Это стало возможным после смены власти в Сирии: новое правительство, пришедшее на смену режиму Башара Асада, свергнутого в минувшем в декабре, заявило о готовности принять обратно всех граждан. Согласно недавнему опросу ООН, почти 30% сирийцев, проживающих в странах Ближнего Востока, выразили желание вернуться — по сравнению с 2% при Асаде.

Однако репатриация сопровождается серьезными рисками. Несмотря на улучшение диалога между Ливаном и новой сирийской администрацией, существуют проблемы с безопасностью, а также состоянием инфраструктуры после долгих лет войны и запустения. Более 7 млн сирийцев по-прежнему остаются внутренне перемещенными. По словам представителя УВКБ ООН в Ливане Иво Фрейсена, «многие беженцы хотят вернуться, но продолжают колебаться из-за неопределенных условий».

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